Motorola выпустила умные часы Moto Watch 40

Компания Motorola выпустила новую модель умных часов под названием Moto Watch 40. Устройство уже поступило в продажу в США по рекомендованной цене в $65 (около 5900 рублей).

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Как и другие модели в схожей ценовой категории, Moto Watch 40 — это фитнес-браслет с некоторыми функциями умных часов. Устройство получило 1,57-дюймовый экран с защитой от воды по стандарту IP67 с работой вплоть до десяти дней без подзарядки.