Названо условие зарождения жизни на планетах

Астрономы назвали новое условие, способствующее зарождению жизни на других планетах. Согласно результатам исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal, органические соединения, пригодные для пребиотической химии с большей вероятностью образуются в атмосфере, богатой угарным газом, чем при высоком уровне углекислого газа.

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В 2009 году телескоп НАСА «Кеплер» продемонстрировал, что 20-50 процентов видимых звезд могут содержать пригодные для жизни скалистые планеты размером с Землю. Однако наличие жидкой воды само по себе не гарантирует, что планета будет потенциально обитаемой. На Земле такие соединения углерода, как диоксид углерода (CO2), метан (CH4) и окись углерода (CO), играют решающую роль в формировании климата и биогеохимии, способствующих возникновению жизни.

Планетологи применили моделирование атмосферы экзопланет, чтобы определить условия, благоприятные для возникновения богатой СО газовой оболочки. Основным источником угарного газа являются фотолиз CO2 под воздействием света, однако СО также может происходить из выбросов вулканических газов и гидротермального разложения формальдегида H2CO2 в океане. Удаление СО из атмосферы происходило в основном за счет его реакции с гидроксильными (ОН) радикалами, образующимися в результате фотолиза паров воды, и в меньшей степени за счет осаждения на поверхность планеты.

Tokyo Tech / phys.org