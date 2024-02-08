Apple выпустила нейросеть для редактирования фото по текстовому запросу

Apple совместно с Калифорнийским университетом выпустила нейросеть под названием MGIE (MLLM-Guided Image Editing). Она предназначена для редактирования фотографий по текстовому запросу и уже доступна исследователям машинного обучения Hugging Face.

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Нейросеть написана в мультимодальном режиме и способна как понимать текстовые запросы пользователей на английском языке, так и распознавать объекты на изображениях. Среди базовых функции ИИ: увеличение или уменьшение кадра, редактирование контрастности, яркости и других элементов на фото.

9to5Mac