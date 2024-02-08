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Apple выпустила нейросеть MGIE для редактирования изображений по текстовому запросу

Apple совместно с Калифорнийским университетом выпустила нейросеть под названием MGIE (MLLM-Guided Image Editing). Она предназначена для редактирования фотографий по текстовому запросу и уже доступна исследователям машинного обучения Hugging Face.

Apple выпустила нейросеть для редактирования фото по текстовому запросу
© Чемпионат.com

Нейросеть написана в мультимодальном режиме и способна как понимать текстовые запросы пользователей на английском языке, так и распознавать объекты на изображениях. Среди базовых функции ИИ: увеличение или уменьшение кадра, редактирование контрастности, яркости и других элементов на фото.

9to5Mac

Кроме того, MGIE может добавлять объекты или удалять их, менять цвет определённых деталей, применять различные фильтры и многое другое. Apple пока не комментировала выпуск модели — вполне возможно, в будущем ИИ станет одной из базовых функций в гаджетах компании.

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