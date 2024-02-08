На спутнике Сатурна нашли скрытый океан

Ученые провели новые измерения орбиты Мимаса – самого маленького из крупных спутников Сатурна. Результаты исследований показали, что под его поверхностью может скрываться теплый океан.

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Ранее ученые установили, что скрытые океаны могут располагаться на Энцеладе (спутник Сатурна), Европе, Каллисто и Ганимеде (спутники Юпитера) и нескольких спутниках Нептуна. Но Мимас – весьма необычный объект, и его океан, вероятно, не похож на другие океаны Солнечной системы.

Поверхность Мимаса не имеет трещин и сильно изрыта кратерами. Ранее считалось, что он состоит из сплошного слоя льда, вплоть до каменистого ядра.

Но новые измерения показали, что спутник колеблется при вращении вокруг Сатурна. Это может указывать на активные процессы, происходящие в его недрах.

Астрономы из Парижской обсерватории проанализировали данные зонда «Кассини», собранные в 2004-2017 годах. Затем они провели компьютерное моделирование, чтобы понять, какие строение наиболее точно соответствует свойствам Мимаса.

Результаты показали, что если у Мимаса и есть ядро, то оно обладает формой блина. Это совершенно не согласуется с другими данными наблюдений за спутником, а также с общепризнанными моделями формирования тел Солнечной системы.

Другое, более вероятное объяснение – наличие скрытого под поверхностью океана. Если это так, то океан, очевидно, очень молод. По мнению ученых, ему должно быть не более 25 миллионов лет. Около 2-3 миллионов лет назад граница жидкой воды и льда достигла глубины 30 км под поверхностью.

Образование океана связали с внутренним нагревом. В течение долгого времени орбита Мимаса оставалась стабильно круглой. Но около 50 млн лет назад влияние одного или нескольких других спутников, таких как Диона или Титан, придало орбите овальную форму. Сила гравитационного взаимодействия между Сатурном и Мимасом изменилась, и в ядре возникло напряжение, генерирующее выработку тепла, сообщает Nature.

«Поскольку океан Мимаса так молод, он может помочь нам лучше понять, как формируются, растут и эволюционируют глобальные океаны», – заявили ученые.