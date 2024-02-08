Первые фиолетовые ГМО-помидоры поступили в продажу в США

В США в широкую продажу запустили фиолетовые ГМО-помидоры. Потребителям предлагают приобрести семена нового сорта, обладающего улучшенными характеристиками.

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Это первая генетически модифицированная пищевая культура, которая продается непосредственно домашним садоводам. Ранее ГМО-продукты были доступны только коммерческим производителям в США.

Работа над созданием нового сорта заняла около 20 лет. Биохимик Кэти Мартин (Кембриджский университет) задалась целью создать трансгенный помидор, используя ДНК другого неродственного организма. Она выбрала фиолетовый львиный лев (съедобное растение).

Гены цветка способствовали росту содержания антоцианов – соединений, которые придают чернике, ежевике и баклажанам фиолетовый цвет. Они являются антиоксидантами, обладают противовоспалительным и противораковым эффектом, нейтрализуют действие свободных радикалов.

Ученые выделили ген львиного зева, который отвечал за фиолетовый цвет, и внедрила его в бактерию. В результате помидор смог принять чужеродный генетический материал и «активировать» новый ген.

Фиолетовые помидоры содержат в пересчете на вес столько же антоцианов, сколько черника или баклажан. Мыши, которые ими питались, прожили на 30% дольше сородичей, потреблявших обычные продукты, сообщает Nature.