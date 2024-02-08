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Apple работает над складными смартфонами, но их могут и не выпустить — СМИ

Издание The Information выпустило расследование, а MacRumors обратило на него внимание. Расследование касается новых устройств Apple. Как сообщается, компания работает над складными смартфонами, но пока не показывает их миру.

Apple работает над складными смартфонами, но их могут и не выпустить — СМИ
© Чемпионат.com

Согласно данным, в разработке у Apple находится сразу два прототипа складных смартфонов. Компания хочет, чтобы новые iPhone были не толще, чем обычные современные смартфоны. В этом и заключается главная проблема, которую Apple хочет решить.

Не исключено, что работу над складными устройствами и вовсе отменят из-за того, что они не будут соответствовать стандартам качества Apple.

Apple не планирует запускать производство «раскладушек» в 2024 или 2025 годах, что делает 2026 год самым ранним возможным сроком запуска гаджета.

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