Apple начала продавать восстановленные MacBook Pro 14" на M3

Apple начала предлагать восстановленные версии 14-дюймового MacBook Pro с чипом M3, предоставляя устройства со скидкой впервые с момента их запуска в октябре 2023 года.

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Цены на восстановленные модели 14-дюймового MacBook Pro начинаются от $1359, что на $240 дешевле исходной стартовой цены в $1599.

На данный момент Apple предлагает только модели MacBook Pro с базовым чипом M3, без вариантов M3 Pro или M3 Max.

В линейке представлены несколько конфигураций с дополнительным объемом хранилища. Некоторые из базовых моделей уже распроданы, и наличие будет меняться по мере пополнения запасов восстановленного магазина.

Покупателям, ищущим конкретную конфигурацию, следует регулярно проверять наличие.