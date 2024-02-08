В Android тестируют блокировку загрузок APK с опасными разрешениями
Google запустила в тестовом режиме новые механизмы блокировки сторонней загрузки приложений для Android, которые запрашивают потенциально опасные разрешения в операционной системе.
Речь идёт об установке софта через файлы формата APK. Такие файлы можно найти на сторонних площадках, что позволяет устанавливать программы в обход официального магазина Google Play.
Однако сторонняя загрузка представляет определённую опасность, поскольку установочные файлы никак не проверяются, а полученный софт может содержать вредоносную составляющую.
Само собой, киберпреступники также берут на вооружение принцип сторонней загрузки и используют социальную инженерию, чтобы заставить пользователя инсталлировать нужное им приложение.
В октябре 2023 года функциональность Google Play Protect дополнилась сканированием сторонних APK-файлов в режиме реального времени. По словам Google, это помогло детектировать 515 тысяч нежелательных программ.
Теперь разработчики в тестовом режиме усилили защиту: операционная система будет блокировать установку APK, запрашивающих потенциально опасные разрешения. В список таких разрешений попали:
- RECEIVE_SMS — атакующие используют эту опцию для перехвата одноразовых паролей, отправленных в СМС-сообщениях.
- READ_SMS — принцип приблизительно тот же, только злоумышленники дополнительно вытаскивают личную информацию жертвы.
- BIND_Notifications — киберпреступники задействуют это разрешение для прочтения информации в уведомлениях.
- Accessibility — специальные возможности системы Android, которые часто используют вредоносные приложения.