NASA сократит более 500 сотрудников

NASA объявило о сокращении более 500 сотрудников из-за бюджетных ограничений и отсутствия необходимой поддержки от Конгресса США на 2024 финансовый год.

Это решение затронет около 8% штата лаборатории агентства, включая примерно 40 дополнительных членов контрактного персонала, и коснется как технических, так и поддерживающих подразделений JPL.

Директор JPL Лори Лешин в своем обращении к сотрудникам подчеркнула, что сокращения являются болезненными, но необходимыми мерами для соблюдения бюджетных ограничений, сохраняя при этом важную работу для NASA и страны.

Отсутствие утвержденного федерального бюджета и окончательного решения Конгресса по бюджету на возвращение марсианских образцов (MSR) вынудило JPL предпринять значительные шаги по сокращению расходов, включая увольнение сотрудников и дополнительное сокращение контракторов.

Эти меры были приняты после того, как NASA ранее направила JPL планировать бюджет MSR на уровне $300 млн, что на 63% меньше, чем в 2023 финансовом году.