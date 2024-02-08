Китайский ИИ оказался умнее флагманского GPT-4 Turbo

Китайская компания iFlytek создала систему искусственного интеллекта (ИИ) Spark v3.5, которая, по утверждениям, превосходит флагманскую модель GPT-4 Turbo от OpenAI в нескольких ключевых областях.

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Этот ИИ демонстрирует лучшие результаты в языковых возможностях, математических вычислениях и написании кода, а также выделяется в мультимодальных задачах, понимая один тип ввода и предоставляя другую форму вывода в качестве ответа, например, принимая текстовую подсказку и создавая изображение.

GPT-4 Turbo, обновленная версия GPT-4, используется для работы ChatGPT и считается одним из самых мощных инструментов искусственного интеллекта с момента его выпуска в ноябре 2023 года.