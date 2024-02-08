В Мамонтовой пещере нашли кладбище акул возрастом 325 млн лет

Американские палеонтологи открыли два новых вида древних акул – Troglocladodus tripblei и Glikmanius careforum, которые обитали на Земле 325 миллионов лет назад. Окаменелости хищников были обнаружены в Национальном парке Мамонтовой пещеры в Кентукки и на севере Алабамы.

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По расчетам ученых, эти древнейшие существа жили внутри морского пути еще до образования суперконтинента Пангея. Оба вида относятся к ктенакантам, которые считаются древними родственниками современных акул.

Troglocladodus tripblei достигал длины от 3 до 3,6 метров и имел раздвоенные зубы, что и послужило причиной названия – «пещерный ветвящийся зуб». Glikmanius careforum имел примерно такую же длину, но обладал более мощным укусом. Это позволяло хищнику нападать и поедать других акул, а также костистых рыб и древних кальмаров.

Мамонтова пещера, где были найдены зубы, частичный набор челюстей и жабр древнейших акул, считается самой длинной в мире системой пещер. Она насчитывает 676 километров проходов, прорезанных в известняке подземными ручьями и реками. Исследователи давно изучают Мамонтову пещеру, однако окаменелости акул до сих пор не были извлечены из-за их хрупкости, пишет журнал Fossil Record.