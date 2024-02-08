Asus и Acer начнут развивать производство в Индии

Тайваньские компании Acer и Asustek Computer намерены всерьёз «застолбиться» в Индии и наладить полноценные производственные цепочки. Это связано, среди прочего, с тем, что Индия ужесточает условия импорта ради развития внутренней промышленности и рынка.

Выступая на технологической конференции в Тайбэе, председатель совета директоров Acer Джейсон Чен в кулуарах заявил, что компания рассматривает местное индийское производство в долгосрочной перспективе. По его словам, Индия — второй после США рынок сбыта продукции Acer и компания планирует увиличить здесь продажи потребительских ноутбуков в 2024 году. К тому же Acer ведёт активные переговоры со своим индийским поставщиком для развития местного производства, поскольку именно в этом направлении будет развиваться политика индийского правительства в будущем.