Пользователей компьютеров Apple атаковали программы-вымогатели

В 2023 году хакеры стали чаще атаковать владельцев компьютеров Apple. Об этом сообщается в актуальном отчете фирмы Malwarebytes.

По оценке экспертов, число известных атак на устройства Mac увеличилось на 68 процентов. Чаще всего хакеры использовали программы-вымогатели. Причиной роста атак специалисты назвали неохваченные ранее финансовые возможности — большие суммы денег, которые можно заработать преступным путем на пользователях Apple.

Обычно злоумышленники удаленно блокировали работу компьютера, а затем требовали выкуп. Известен случай нападения на британскую почтовую компанию Royal Mail, когда неизвестные запросили 80 миллионов долларов за разблокировку компьютеров. Чаще всего — в 45 процентах случаев — хакеры атаковывали пользователей из США. Самое большое количество зафиксированных атак — 560 — было отмечено в мае 2023 года.

«Не существует никакой "магии Apple", которая мешала бы вредоносным инструментам и тактикам», — заметили специалисты Malwarebytes.

В отчете говорится, что чаще всего хакеры распространяли вирусное ПО через рекламу, а также отмечается, что необходимо обучить владельцев Mac защите от атак в интернете.