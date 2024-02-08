ИИ научился улучшать качество звука на основе человеческого восприятия

Американские инженеры из университетов штатов Огайо и Индиана разработали новую модель обучения искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения качества звука. Для достижения желаемого эффекта специалисты воспользовались не техническими параметрами аудиофайлов, а субъективным человеческим восприятием чистоты услышанного. Исследование опубликовано в научном журнале Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

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Модель обучали на двух наборах данных из предыдущего исследования, содержавших записи разговоров людей. В некоторых случаях фоновые шумы, такие как телевизор или музыка, могли заглушить беседу. Слушатели оценивали качество речи каждой записи по шкале от 1 до 100.

Для своего проекта ученые использовали специализированный языковой модуль улучшения речи с возможностью прогнозирования, которая может предвидеть среднюю оценку зашумленного сигнала с точки зрения живых слушателей.

В результате новая модель превзошла стандартные походы очистки аудиодорожек от шума, основанные на разделении нужного сигнала и побочных звуков.