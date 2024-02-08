Приложение X стало самым скачиваемым из-за интервью Путина Карлсону

X стало самым скачиваемым приложением в магазине App Store. Об этом сообщил владелец X американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети.

Он также высмеял появившиеся в СМИ утверждения о том, что после того, как он возглавил X, социальная сеть начала терять популярность пользователей.

«Если бы я получал доллар каждый раз, когда средства массовой информации сообщали, что одна из моих компаний близка к краху, мне бы никогда не пришлось искать деньги!» — сыронизировал Маск.