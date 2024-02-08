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Приложение X стало самым скачиваемым на фоне выхода интервью Путина Карлсону

X стало самым скачиваемым приложением в магазине App Store. Об этом сообщил владелец X американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети.

Приложение X стало самым скачиваемым из-за интервью Путина Карлсону
© globallookpress.com

Он также высмеял появившиеся в СМИ утверждения о том, что после того, как он возглавил X, социальная сеть начала терять популярность пользователей.

«Если бы я получал доллар каждый раз, когда средства массовой информации сообщали, что одна из моих компаний близка к краху, мне бы никогда не пришлось искать деньги!» — сыронизировал Маск.

Интерес пользователей к приложению может быть вызван предстоящей публикацией на платформе интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно будет размещено на странице журналиста 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.

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