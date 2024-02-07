ASUS представила игровой микрофон ROG Carnyx с шумоподавлением

ASUS представила новый игровой микрофон ROG Carnyx, ориентированный на геймеров. Он предполагает студийное качество записи благодаря встроенному фильтру и металлическому держателю, предотвращающему резонансные шумы от нажатия клавиш на клавиатуре во время игры. Ожидается, что микрофон появится в продаже в марте текущего года.

ROG Carnyx оборудован динамиком 25 мм и поддерживает частоту дискретизации 192 кГц / 24 бита. Он также предоставляет возможность настройки подсветки с помощью Aura Sync RGB. Отмечается, что микрофон обладает уровнем шумоподавления на уровне студии, а его конструкция спроектирована так, чтобы минимизировать нежелательные шумы при использовании клавиатуры во время игры. ROG Carnyx станет доступен в черно-белой расцветке.