В Алабаме нашли зуб акулы возрастом 65 млн лет

Американские палеонтологи описали новый вид доисторических акул. Эти рыбы стали главными хищниками Мирового океана после вымирания динозавров.

© pensoft.net

Акуле присвоили название Palaeohypotodus bizzocoi. Она жила 65 миллионов лет назад, вскоре после массового вымирания, уничтожившего 75% жизни на Земле.

Этот геологический период был известен как палеоцен. Тогда большая часть штата Алабама, где нашли окаменелости, была покрыта мелководным тропическим или субтропическим океаном. Такие условия были благоприятны для акул. Ученым удалось найти в отложениях большое количество зубов, что говорит о высокой численности и разнообразии видов.

Палеоцен до сих пор недостаточно хорошо изучен. Открытие нового вида позволяет лучше понять, как жизнь в океане восстанавливалась после крупного вымирания, и оценить влияние глобальных событий на морскую фауну и флору.

Исследования показали, что Palaeohypotodus bizzocoi обладала особым расположением зубов, не похожим на черты любой современной акулы. На боковых краях каждого клыка имелись небольшие игольчатые «шипы».

Описание нового вида акул было проведено в рамках крупного проекта по документированию ископаемых рыб Алабамы. Всего исследователи насчитали более 400 уникальных видов древних акул и костистых рыб, живших в доисторическом океане, сообщает Fossil Record.