Apple тестирует по меньшей мере два прототипа складных iPhone

«Такие слухи начались еще тогда, когда технология таких дисплеев стала более-менее известной в индустрии. Где-то с 2012-2013 года чуть ли не каждые два года аналитики и эксперты обещают нам скоро новый iPhone в раскладном форм-факторе. Что касается текущих слухов, каким бы ни был их источник, в любом случае, это повторялось много-много раз. Я думаю, что Apple внутри компании уже несколько лет имеет как минимум несколько более-менее готовых к производству прототипов iPhone в раскладном виде в разных корпусах и так далее. Это естественный процесс для крупной компании. Но если этого не происходит, значит, это не зря. За десять лет ничего не мешало Apple выпустить раскладной смартфон, все для этого было. Samsung и другим брендам ничего не мешает. Сам по себе расходной смартфон уже больше не диковинка, как это было семь лет назад. Тем не менее Apple это не делает. Возможно, компания просто готовится к тому, что рано или поздно выйдет технология складного дисплея, которая устроит Apple и может подойти с точки зрения потребительских качеств типовой аудитории айфонов, и особенно — может обеспечить достаточную надежность».