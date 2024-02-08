Анонсирован смартфон Vivo 30 с ярким экраном и защитой от влаги

7 февраля был официально представлен смартфон Vivo 30. Гаджет работает на мощном восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

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Ко всему прочему, производитель оснастил девайс 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 2800 нит. Также он обладает защитой от влаги по стандарту IP54.

Ещё смартфон предложит аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 80 Вт. Толщина корпуса составила всего 7,5 мм. Устройство функционирует на фирменной операционной системе Funtouch 14 — Vivo гарантирует обновлять её на протяжении четырёх лет.