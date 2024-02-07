В России начали уничтожать технику Apple

После введения запрета для госслужащих и чиновников на использование техники Apple, в России начали объявляться тендеры на уничтожение американских устройств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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«Был недавно в Перми, там городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники (смартфоны, компьютеры). Назван победитель, компания ООО «Ай Ти Эм», стоимость работ 1200 рублей! Всего! Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена», – написал Муртазин.

Согласно публикации на сайте Properm, на выполнение заказа изначально претендовало шесть компаний. Портал также информирует, что исполнитель тендера не может присвоить ценные металлы, полученные из микросхем устройств. Оные компания должна сдать, а доход передать чиновникам.

Муртазин считает, что в 2024 году в России таким образом будет уничтожено около 120 тыс. единиц техники Apple на сумму больше 2 млрд руб.