Cоставлен каталог возрастов звезд в галактике Вольф-Ландмарк-Мелотт

Международная группа астрономов составила каталог звезд в галактике Вольф-Ландмарк-Мелотт, используя телескоп NASA James Webb. Оказалось, что звезды начали образовываться в этой галактике еще 13 миллиардов лет назад, хотя и с перерывами. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

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Галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт (WLM) — это неправильная галактика, то есть ее форма не является ни эллиптической, ни спиральной. Она была открыта в 1909 году немецким астрономом Максом Вольфом и охарактеризована более детально в 1926 году шведским и британским астрономами Кнутом Ландмарком и Филибером Жаком Мелоттом. WLM находится на краю Местной группы — группы галактик, в которую также входит Млечный путь.

Международная группа астрономов решила изучить историю формирования звезд в галактике WLM. Для этого они использовали телескоп NASA James Webb. Астрономы опредилили цвет, соответствующий температуре, и яркость каждой отдельной звезды из сотен тысяч звезд в галактике. На основе этого ученые определили возраст каждой звезды и составили их каталог. Также такие расчеты позволили определить периоды высокой «рождаемости» новых звезд в галактике WLM.

Оказалось, что звезды начали образовываться в этой галактике еще 13 миллиардов лет назад. Активное формирование звезд продолжалось около 3 миллиардов лет, а потом остановилось. Исследователи считают, что в этот период газ, наполняющий галактику, чрезмерно нагрелся, что остановило процесс образования новых звезд. После того, как галактика охладилась, процесс возобновился.