В старые смартфоны Samsung добавят ИИ-функции

Корпорация Samsung добавит функции искусственного интеллекта (ИИ) в старые смартфоны. Об этом сообщает издание Android Authority.

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17 января компания представила новые флагманы серии Galaxy S24, которые в том числе получили помощника на основе ИИ Galaxy AI. Позже в Samsung рассказали, что виртуальный ассистент будет доступен и на ранних устройствах бренда. Известно, что Galaxy AI добавят в смартфоны Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, а также планшеты Galaxy Tab S9.

Журналисты медиа выяснили, что выпущенные в 2023 году устройства получат не все возможности виртуального помощника. На старых девайсах добавят функцию поиска Circle to Search, сервис по автоматическому созданию заметок и редактированию фото, а также опцию живого перевода во время телефонных звонков.

Авторы издания отметили, что некоторые ИИ-функции останутся только на новых флагманах Samsung. К ним относятся сервис по написанию и редактирования ответов на сообщения, расшифровка голосовых записей в текст, «умные» обои и прочие возможности.