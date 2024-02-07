$90.68-0.5697.44-0.78
Войти в почту

NYT: в США напомнили о недопустимости использования Apple Vision Pro за рулем

Несколько американских чиновников публично выступили с критикой в адрес людей, которые используют Apple Vision Pro за рулем автомобиля. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Власти США оказались недовольны использованием Apple Vision Pro в автомобилях
© Apple

Одним из таких чиновников оказался министр транспорта США Пит Буттиджич. Комментируя один из видеороликов с человеком, который управляет Apple Vision Pro за рулем, министр написал, что все доступные на сегодня вспомогательные системы вождения требуют от водителя, чтобы он все время контролировал ситуацию на дороге и был полностью вовлечен в задачу.

С похожим заявлением выступила Национальная администрация безопасного дорожного движения. В этой организации назвали вождение с использование гарнитур вроде Apple Vision Pro «безрассудным и опасным для всех участников движения».

В Tesla не прокомментировали набирающий обороты тренд, а в Apple в ответ на вопросы журналистов сослались на правила эксплуатации Vision Pro. В них говорится, что гарнитуру нельзя использовать во время управления движущимся транспортом, будь то автомобиль или велосипед.

Наука и техника
Apple
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости