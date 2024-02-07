Власти США оказались недовольны использованием Apple Vision Pro в автомобилях

NYT: в США напомнили о недопустимости использования Apple Vision Pro за рулем
Несколько американских чиновников публично выступили с критикой в адрес людей, которые используют Apple Vision Pro за рулем автомобиля. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).
Одним из таких чиновников оказался министр транспорта США Пит Буттиджич. Комментируя один из видеороликов с человеком, который управляет Apple Vision Pro за рулем, министр написал, что все доступные на сегодня вспомогательные системы вождения требуют от водителя, чтобы он все время контролировал ситуацию на дороге и был полностью вовлечен в задачу.
С похожим заявлением выступила Национальная администрация безопасного дорожного движения. В этой организации назвали вождение с использование гарнитур вроде Apple Vision Pro «безрассудным и опасным для всех участников движения».
В Tesla не прокомментировали набирающий обороты тренд, а в Apple в ответ на вопросы журналистов сослались на правила эксплуатации Vision Pro. В них говорится, что гарнитуру нельзя использовать во время управления движущимся транспортом, будь то автомобиль или велосипед.