Деревне в Дании угрожает уникальный токсичный оползень

Датские ученые и экологи сообщили, что одна из деревень в Дании может быть уничтожена уникальным токсичным оползнем. Как сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства AFP (Agence France-Presse), речь идет о небольшом населенном пункте Ольст на западе страны.

Поселение столкнулось с кризисом в конце прошлого года после того, как в регионе прошли сильнейшие дожди. Они размыли находившийся рядом с Ольстом холм, на котором располагалось предприятие по утилизации отходов с норковых ферм.

В связи с осадками почва начала сползать со скоростью до 10 метров в день. Она обвалила почти все здания предприятия и разрушила второстепенную дорогу. Местный муниципалитет по отводу дождевой воды принял экстренные меры, которые позволили урегулировать ситуацию. Так, власти остановили оползень объемом от трех до шести миллионов кубометров почвы вперемешку с токсичными отходами от дальнейшего схода на поселок.

По словам консультантов из коммерческой компании по инженерному проектированию Cowi, сейчас требуется построить грязезащитную дамбу, без которой оползень в течение одного или двух лет прорвет существующий заслон и покроет Ольст слоем токсичной грязи толщиной от пяти до десяти метров.