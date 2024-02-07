Появилась информация о функциях новой сенсорной кнопки в iPhone 16

Новая сенсорная кнопка в iPhone 16 будет имитировать клавишу спуска затвора в профессиональных камерах. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на китайского инсайдера Instant Digital.

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Instant Digital написал в Weibo, что основной функцией новой кнопки будет активация фото- или видеосъемки. За счет виброотдачи она будет имитировать двухступенчатое нажатие. Легкое нажатие позволит пользователю настроить фокус, а жесткое активирует спуск затвора.

«По сути, это та же функция, что и у большинства зеркальных и беззеркальных камер, где кнопка спуска затвора имеет два этапа: нажатие ее наполовину блокирует фокус или экспозицию, а нажатие ее до конца делает снимок», – пишет MacRumors.

Instant Digital добавил, что появление кнопки спуска затвора приблизит iPhone к формату камерофона. Последние сейчас переживают ренессанс на рынке Android-устройств.