Технологическая революция в верхнем палеолите проходила в несколько этапов

Раньше ученые считали, что появление новых технологий в изготовлении орудий, мореплавании и добыче пищи в период палеолита произошло резко и до расселения Homo sapiens в Евразии. Однако японские исследователи проанализировали производство каменных орудий в Восточном Средиземноморье и выяснили, что технологических прогресс случился уже после расселения людей в Евразии. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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В период среднего палеолита (от 200 до 40 тысяч лет назад) Homo sapiens существовали одновременно с неандертальцами и другими видами людей. Орудия труда они изготавливали в основном с помощью техники Леваллуа. Она предполагала удары по камням инструментом, похожим на молоток.

Во время верхнего палеолита (от 40 до 10 тысяч лет назад) архаичные люди вымерли, а Homo sapiens расселились по всей планете, включая Евразию. В этот же период человек изобрел новые техники изготовления орудий труда, научился эффективнее добывать пищу и плавать по морям, совершенствовался в наскальном искусстве.

Раньше ученые рассматривали переход от среднего к верхнему палеолиту как резкое изменение, которое сопровождалось появлением «инноваций» в разных сферах жизни человека примерно в одно время. Возможно, это было связано с резким развитием когнитивных способностей у человека современного типа.

Японские ученые решили проверить эту гипотезу. Они исследовали производство каменных орудий на протяжении 50 тысяч лет в восьми археологических комплексах на территории Восточного Средиземноморья. Анализ охватил шесть культурных фаз от позднего среднего палеолита до эпипалеолита, находящегося на границе верхнего палеолита и неолита. Оказалось, что рост инноваций произошел не до и не в начале распространения человека по Евразии. Скорее всего, он случился после расселения и совпал с развитием технологии изготовления лезвий в раннем верхнем палеолите.