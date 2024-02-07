Сибирские ученые исследовали фермент, восстанавливающий ДНК

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) проанализировали фермент репарации, способный удалять повреждения и восстанавливать структуру ДНК. Он может стать основой для новых методов лечения геномных болезней, сообщает РИА «Новости».

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Фермент ALKBH3 способен работать без участия других ферментов. Точный механизм его взаимодействия с ДНК-мишенью до сих пор не установлен.

Сибирские ученые применили комбинацию биохимических и биофизических методов, чтобы проанализировать его структурную динамику в растворе. Им удалось выявить главные компоненты белков, которые взаимодействуют с ДНК, и описали их роль в ферментативном процессе. Также ученые установили, какой эффект производит удаление этих компонентов на структуру белка.

«Мы впервые показали, что снижение реакционной активности мутантных (искусственно измененных) форм диоксигеназы ALKBH3 напрямую связано с понижением количества бета-складок и увеличением доли альфа-спиралей в структуре», – пояснила научный сотрудник Центра масс-спектрометрического анализа ИХБФМ СО РАН, руководитель гранта РНФ Любовь Канажевская.

Данные исследования помогут лучше понять, как работают механизмы защиты наследственной информации человека. В будущем могут быть разработаны препараты, подавляющие нежелательную активность фермента ALKBH3 в клетках злокачественных опухолей. Также данные могут быть полезны для персонализированной медицины.