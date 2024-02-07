Описана глубоководная медуза с ярко-красным желудком
Исследователи впервые описали медузу, обитающую во впадине глубиной 812 метров у берегов японских островов Огасавара. Santjordia pagesi имеет ярко-красный желудок и меньше всех своих глубоководных соседей — ее диаметр составляет 10 сантиметров. Медуза была замечена всего дважды и, возможно, обладает неизвестным ядом. Исследование опубликовано в журнале Zootaxa.
Кальдера Сумису — это впадина вулканического происхождения, диаметром около 10 километров и глубиной 812 метров. Она расположена в районе островов Огасавара, примерно в 460 километрах к югу от Токио.
Во время погружения в 2002 году в кальдеру Сумису японские и бразильские исследователи поймали ранее неизвестный вид медузы. Другую особь того же вида ученые увидели только через 18 лет — в 2020 году. С поимки первого образца медузы команда вела описания нового вида. Недавно ученые опубликовали исследование редкой медузы — ее назвали Santjordia pagesi. Медуза принадлежит к новому роду Santjordia и подсемейству Santjordiinae семейства Ulmaridae.
Как и все медузы, Santjordia pagesi прозрачна. Ее ярко-красный желудок гарантирует, что биолюминесцентные организмы не будут видны хищникам после их проглатывания. С каталонского Santjordia переводится как «Святой Георгий» — если смотреть на медузу сверху, то ее красный желудок напоминает крест известного великомученика. Этот вид отличается от всех известных глубоководных медуз: по словам ученых, S. Pagesi меньше остальных особей, живущих в подобной среде обитания, и ее диаметр составляет всего 10 сантиметров. Из-за уникального размера медузы исследователи предполагают, что она может обладать неизвестным ядом.
Обычно открытие нового вида влечет за собой сбор нескольких образцов животного. Но Santjordia pagesi встречается крайне редко, поэтому ее описание основано всего на одном экземпляре. Пока медуза не была замечена нигде, кроме как в кальдере Сумису, но ученые надеются, что будущие исследования глубоководных районов океана помогут найти больше представителей нового вида.