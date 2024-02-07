Описана глубоководная медуза с ярко-красным желудком

Исследователи впервые описали медузу, обитающую во впадине глубиной 812 метров у берегов японских островов Огасавара. Santjordia pagesi имеет ярко-красный желудок и меньше всех своих глубоководных соседей — ее диаметр составляет 10 сантиметров. Медуза была замечена всего дважды и, возможно, обладает неизвестным ядом. Исследование опубликовано в журнале Zootaxa.

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Кальдера Сумису — это впадина вулканического происхождения, диаметром около 10 километров и глубиной 812 метров. Она расположена в районе островов Огасавара, примерно в 460 километрах к югу от Токио.

Во время погружения в 2002 году в кальдеру Сумису японские и бразильские исследователи поймали ранее неизвестный вид медузы. Другую особь того же вида ученые увидели только через 18 лет — в 2020 году. С поимки первого образца медузы команда вела описания нового вида. Недавно ученые опубликовали исследование редкой медузы — ее назвали Santjordia pagesi. Медуза принадлежит к новому роду Santjordia и подсемейству Santjordiinae семейства Ulmaridae.

Как и все медузы, Santjordia pagesi прозрачна. Ее ярко-красный желудок гарантирует, что биолюминесцентные организмы не будут видны хищникам после их проглатывания. С каталонского Santjordia переводится как «Святой Георгий» — если смотреть на медузу сверху, то ее красный желудок напоминает крест известного великомученика. Этот вид отличается от всех известных глубоководных медуз: по словам ученых, S. Pagesi меньше остальных особей, живущих в подобной среде обитания, и ее диаметр составляет всего 10 сантиметров. Из-за уникального размера медузы исследователи предполагают, что она может обладать неизвестным ядом.