Ученые из Перми оценили реалистичность идеи «разморозки» людей

Исследователи из Пермского Политеха рассказали Naked Science, можно ли вернуть к жизни замороженного человека. Они допускают, что в далеком будущем у человечества появятся необходимые технологии. Однако размороженный человек вряд ли сможет сохранить рассудок - заявили специалисты.

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Ученые рассказали, что спустя 50 тысяч лет заморозки - к примеру, после таяния вечной мерзлоты - способны ожить вирусы, бактерии и черви. Кандидат биологических наук Анна Ахова напомнила об исследовании ученых, которые получили образцы возрастом 30-50 тысяч лет из районов вечной мерзлоты. Исследователям удалось выделить несколько вирусов, сумевших заразить одноклеточных амеб.

«Один из выделенных вирусов относится к пандоравирусам, - название отсылает нас к греческой мифологии и ящику, который лучше не открывать», - подчеркнула Ахова.

Кандидат биологических наук Александр Максимов отметил, что с человеком дело обстоит не так просто - у теплокровных нет естественных механизмов защиты тканей и органов при замораживании.

«Даже аллигаторы могут выжить после вмерзания в лед, но их тела при этом полностью не промерзают. Человек умрет еще до промораживания организма, при плюсовой температуре», - объяснил ученый.

Современные технологии низкотемпературной заморозки помогают успешно хранить клетки и фрагменты тканей. Но температур обычного холодильника для этого недостаточно. Для криоконсервации требуется медленное замораживание до очень низких температур в присутствии криопротекторов. Ученые используют морозильники с температурами в минус 80 градусов или жидкий азот (минус 196 градусов). В результате крупные кристаллы льда не образуются и клетки остаются целыми.

«Но это непригодно для целого человека. По термодинамическим причинам большое тело невозможно равномерно и постепенно проморозить по всему объему. Следовательно, консервация пройдет с повреждением огромного множества клеток и всех тканей», - подчеркнул Максимов.

Ученые допускают, что в далеком будущем появятся технологии, позволяющие возвращать жизнеспособность замороженным человеческим телам. По их мнению, это будет сложная многоуровневая технология с применением молекулярных роботов.

Сейчас в России предлагают криозаморозку тела человека целиком по цене от 3 800 000 рублей.

Пока криогенная заморозка людей означает лишь их хранение «до лучших времен», когда будет найден способ «разморозить» тела без ущерба.

При этом исследователи сомневаются, что вместе с восстановлением телесных функций удастся восстановить сознание и разум. Скорее всего, размороженный человек будет представлять собой «невменяемое существо».