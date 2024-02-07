Apple добавила простой сброс пароля в Vision Pro

Apple выпустила бета-версию VisionOS 1.1, в которой энтузиасты обнаружили возможность простого сброса настроек Vision Pro на тот случай, если пользователь забыл пароль. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

На данный момент невозможно сбросить настройки Vision Pro за пределами приложения «Настройки», а приложение «Настройки» недоступно без ввода пароля. Это означает, что любому, кто не сможет вспомнить свой пароль, придется нести Vision Pro в Apple Store или сервисный центр.

В бета-версии VisionOS 1.1 энтузиасты обнаружили намек на добавление опции, которая позволит сбрасывать пароль без обращения в магазин или сервис. Этим намеком является системное уведомление, которое пользователи будут получать после многих попыток ввести код.

«Apple Vision Pro заблокирован системой безопасности. Вы можете подождать и снова ввести пароль или стереть и сбросить настройки Apple Vision Pro прямо сейчас», – гласит текст этого уведомления.

Предполагается, что такой сброс приведет к удалению всего содержимого с устройства. После очистки Vision Pro можно снова настроить как новое устройство, добавив другой пароль.