Последствия землетрясений на Луне оценили с помощью компьютерной модели

Исследование NASA показало, что ядро Луны постепенно остывает. Луна сжимается, и этот процесс вызывает «рябь» высотой в десятки метров по всей поверхности спутника.

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В местах геологических сдвигов могут наблюдаться длительные, продолжительностью в несколько часов, землетрясения и оползни. Ученые выразили опасение, что они поставят под угрозу будущие лунные миссии.

Специалисты NASA провели компьютерное моделирование, чтобы оценить масштабы и последствия «лунотрясений». Они сосредоточились на южном полюсе Луны. Этот регион считается стратегически важным, поскольку там предположительно расположены затененные участки с залежами водяного льда. Его выбрали как центр лунной миссии NASA «Artemis III» с экипажем, запланированной на сентябрь 2026 года.

Ученые проанализировали данные камеры Lunar Reconnaissance Orbiter, которая запечатлела тысячи «относительно небольших молодых разломов, широко распространенных в лунной коре». Затем эти разломы сопоставили с сейсмическими данными.

Результаты моделирования показали, что из-за активности существующих разломов или образования новых могут произойти неглубокие «лунотрясения». Они способны вызвать сильное сотрясение грунта в южной полярной области, сообщает The Guardian.

Ученые подчеркнули, что не хотят препятствовать будущим исследованиям Луны. Но они хотели бы предупредить будущих астронавтов.