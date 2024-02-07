Последствия землетрясений на Луне оценили с помощью компьютерной модели
Исследование NASA показало, что ядро Луны постепенно остывает. Луна сжимается, и этот процесс вызывает «рябь» высотой в десятки метров по всей поверхности спутника.
В местах геологических сдвигов могут наблюдаться длительные, продолжительностью в несколько часов, землетрясения и оползни. Ученые выразили опасение, что они поставят под угрозу будущие лунные миссии.
Специалисты NASA провели компьютерное моделирование, чтобы оценить масштабы и последствия «лунотрясений». Они сосредоточились на южном полюсе Луны. Этот регион считается стратегически важным, поскольку там предположительно расположены затененные участки с залежами водяного льда. Его выбрали как центр лунной миссии NASA «Artemis III» с экипажем, запланированной на сентябрь 2026 года.
Ученые проанализировали данные камеры Lunar Reconnaissance Orbiter, которая запечатлела тысячи «относительно небольших молодых разломов, широко распространенных в лунной коре». Затем эти разломы сопоставили с сейсмическими данными.
Результаты моделирования показали, что из-за активности существующих разломов или образования новых могут произойти неглубокие «лунотрясения». Они способны вызвать сильное сотрясение грунта в южной полярной области, сообщает The Guardian.
Ученые подчеркнули, что не хотят препятствовать будущим исследованиям Луны. Но они хотели бы предупредить будущих астронавтов.
Ранее стало известно, что лунный грунт может быть пригоден для растений. В нем впервые вырастили нут.