Почему мы не чувствуем вращение Земли?

Земля, как карусель в парке развлечений, постоянно вращается, только гораздо быстрее. Однако мы совершенно не чувствуем инерции — портал livescience.com объяснил, почему.

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Есть две большие причины, почему мы не ощущаем вращение Земли. Первая в том, что вращение плавное. Если вы едете в машине на постоянно скорости и закроете глаза, то может показаться, что вы не двигаетесь в принципе. Да, если машина будет регулярно тормозить, то вы ощутите движение, но при плавной, постоянной скорости оно не чувствуется.

Иными словами, единственное, что имеет значение — это относительное движение. О нем говорили еще Ньютон и Галилей; последний иллюстрировал этот физический феномен при помощи мысленного эксперимента. Для пассажира нет разницы между кораблем в спокойных водах и кораблем, пришвартованном в порте.

Представьте, что вы вновь сидите в машине, но на этот раз приоткрываете окно: вы сразу ощутите резкий порыв воздуха. Но если окно закрыто, то воздух в салоне движется с той же скоростью, что и мы, и поэтому мы не чувствуем ветра. Атмосфера Земли работает по тому же принципу. Она движется, но остается статичной относительно человека.