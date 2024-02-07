Представлен Nokia G22, который можно ремонтировать самостоятельно

Компания HMD выпустила смартфон Nokia G22, или, точнее сказать, перезапустила устройство в персиковом цвете. Первоначально гаджет был анонсирован на MWC 2023 в трех цветах: Meteor Grey, Pink и Lagoon Blue. Теперь появилась модель и в персиковом цвете.

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Характеристики Nokia G22 Peach Edition идентичны Nokia G22. Смартфон обладает 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц, процессором Unisoc T606, тройной основной камерой (50+2+2 Мп), селфи-камерой на 8 Мп и аккумулятором ёмкостью 5050 мАч.

Как обещает производитель, батарея сохранит 80% первоначальной ёмкости даже после 800 циклов зарядки. Кроме того, в рамках партнёрства с iFixit, аккумулятор и экран девайса можно заменить самостоятельно. Размеры: 165×76,19×8,48 мм, вес – 196,23 грамма.

Сроки выхода и цена