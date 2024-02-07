В Белоруссии разрабатывают вакцину от кариеса

Ректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Рубникович заявил о том, что в стране приступили к разработке препарата или вакцины, которые будут препятствовать образованию вызывающих кариес микроорганизмов. Его слова приводятся в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.

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Рубникович уточнил, что проект был запущен в первых числах января.

«Это разработка препаратов или вакцины против кариеса зубов. С нашими химиками и НАН Беларуси мы пытаемся создать препарат, который будет препятствовать образованию микроорганизмов, вызывающих кариес», - рассказал он.

Ректор вуза отметил, что препарат должен препятствовать закреплению микроорганизмов на твердых тканях зуба.

При этом Рубникович указал на важность профилактики стоматологических болезней. По его словам, в Белоруссии постепенно растет число людей, которые регулярно проходят профилактический осмотр. Если раньше число таких пациентов было 20–30% от общего количества, то за прошлый год уже около 50%, пишет Sputnik Беларусь.