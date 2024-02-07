Оторвавшаяся в воздухе дверь Boeing не была закреплена болтами

Оторвавшаяся в воздухе дверь Boeingа 737-9 MAX американской авиакомпании Alaska Airlines не была закреплена болтами.

Отсутствие деформации вокруг отверстий указывает на то, что не было всех четырех болтов, необходимых для фиксации двери в вертикальной плоскости. Такие данные содержатся в предварительном отчете расследующего инцидент Национального совета по безопасности на транспорте США, передает «Интерфакс».

О том, что лайнер мог покинуть завод Boeing Co. без этих болтов, в конце января со ссылкой на источники сообщала The Wall Street Journal. Авиаперевозчик получил этот лайнер в ноябре.