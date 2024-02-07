Spotify преодолел отметку в 600 млн активных пользователей в месяц

Компания Spotify объявила, что ее сервис теперь используется более чем 600 миллионами пользователей ежемесячно. В отчете за четвертый квартал 2023 года говорится, что за этот период компания привлекла 28 миллионов новых пользователей, что является вторым по величине ежеквартальным приростом в истории компании.

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На момент отчета компания отметила наличие более 236 миллионов платных пользователей, что означает годовой рост на 15%. Spotify также сообщила, что ее кампания Spotify Wrapped, предоставляющая пользователям информацию о том, что они слушали на платформе, привлекла более 225 миллионов пользователей.