Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел две экзопланеты у мертвых звезд

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил две экзопланеты, вращающиеся вокруг мертвых звезд – белых карликов. Открытие показывает, как может выглядеть наша Солнечная система после того, как Солнце погибнет.

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Белые карлики – это остатки звезд, израсходовавших свое топливо и не способных превратиться в нейтронную звезду. Вокруг них крайне редко замечают планеты, поскольку в ходе преобразования они уничтожают все близлежащие объекты.

Открытые «Джеймсом Уэббом» экзопланеты оказались очень похожи на планеты внешней Солнечной системы: по температуре, возрасту, массе и положению на орбитах. Они вращаются вокруг белых карликов WD 1202-232 и WD 2105-82. Одна планета находится в 11,5 раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца, вторая – в 34,5 раз дальше.

Массы планет пока не известны. По мнению ученых, они в 1-7 раз массивнее Юпитера.

Теория гласит, что через 5 млрд лет Солнце превратится в красного гиганта. Его внешние слои начнут разрастаться и постепенно поглотят Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Со временем эти слои остынут, оставив только тлеющее ядро – белый карлик в окружении планетарной туманности.