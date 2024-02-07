ИИ заменит операторов службы поддержки в WhatsApp

Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) выпустила новую бета-версию WhatsApp для iOS, главной особенностью которой является интеграции генеративного ИИ в раздел «Поддержка». Нейросеть будет отвечать на вопросы пользователей, которые столкнулись с трудностями при использовании мессенджера. Об этом сообщает издание WABetaInfo.

Введение новой функции не значит, что пользователи перестанут общаться с сотрудниками техподдержки вообще. ИИ будет обращаться к людям за помощью, если сам не справится с вопросом клиента или клиент попросит об этом программу.

Цель новой функции – помочь пользователям решать проблемы, даже когда сотрудники службы загружены и не могут ответить быстро. ИИ также поможет сократить нагрузку на техподдержку в целом и уменьшить время ожидания ответов от помощников-людей.