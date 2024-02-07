Mozilla запустила платный сервис, удаляющий данные пользователя из Сети

Mozilla запустила новый платный мониторинговый сервис, который предлагает пользователям по подписке. Задача Mozilla Monitor Plus — удалить ваши данные из Сети, а подписка обойдётся в ежемесячные $8,99 (815 рублей по текущему курсу).

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Принцип работы нового сервиса выглядит так: Mozilla Monitor Plus автоматически ищет пользовательскую информацию более чем на 190 сайтах, предназначенных для продажи личных данных.

Есть специализированные ресурсы, владельцы которых позволяют брокерам продавать сведения о юзерах, полученные из соцсетей, приложений и благодаря трекерам в браузерах.

Если Mozilla Monitor Plus обнаружит на таких ресурсах ваши данные, он попытается автоматически удалить их. В создании сервиса, кстати, участвовала компания Onerep, которая помогла реализовать сканирование и запросы на удаление информации.