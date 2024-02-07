Нью-йоркская полиция уволила робокопа за профнепригодность

Нью-йоркская полиция приняла решение о выводе из эксплуатации робота-патрульного Knightscope K5 после серии неудачных попыток его использования в метро Таймс-сквера.

Робот, который был представлен с большим энтузиазмом мэром Эриком Адамсом, в итоге оказался неспособным адекватно выполнять возложенные на него задачи, включая навигацию по лестницам и длительное время работы без подзарядки.

Knightscope K5, предназначенный для патрулирования и наблюдения, столкнулся с трудностями, связанными с его ограниченной мобильностью и необходимостью постоянного присутствия человека для его сопровождения.

В результате, вместо того чтобы стать помощником в обеспечении безопасности, робот большую часть времени проводил, подключенным к зарядному устройству в пустующем магазине, не выполняя своих функций.

Этот инцидент подчеркивает сложности, связанные с интеграцией робототехники в сложные городские условия и задачи общественной безопасности.