В Android устранили критическую уязвимость удаленного выполнения кода

В Android устранили критическую уязвимость удалённого выполнения кода
Google выпустила новые патчи для Android, устраняющие в общей сложности 46 уязвимостей. Одна из брешей получила статус критической, поскольку с её помощью злоумышленник может удалённо выполнить код.
Самая опасная дыра отслеживается под идентификатором CVE-2024-0031 и затрагивает Android Open Source Project (AOSP) версий 11, 12, 12L, 13 и 14. Корень RCE кроется в системном компоненте System.
«Критическая уязвимость в System может привести к удалённому выполнению кода. При этом у атакующего необязательно должны быть повышенные права в системе», — пишет Google в уведомлении.
С выходом набора патчей под номером 2024-02-01, который в общей сложности закрывает 15 брешей, Google устранила CVE-2024-0031.
Оставшиеся 14 проблем получили высокую степень риска, они приводят к повышению прав и раскрытию информации. Девять багов затрагивают компонент Framework, оставшиеся — System.
Второй набор патчей — 2024-02-05 — устраняет 31 уязвимость, каждая из которых получила высокую степень риска. Их нашли в компонентах Arm, MediaTek, Unisoc и Qualcomm.