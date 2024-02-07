В Android устранили критическую уязвимость удаленного выполнения кода

Google выпустила новые патчи для Android, устраняющие в общей сложности 46 уязвимостей. Одна из брешей получила статус критической, поскольку с её помощью злоумышленник может удалённо выполнить код.

Самая опасная дыра отслеживается под идентификатором CVE-2024-0031 и затрагивает Android Open Source Project (AOSP) версий 11, 12, 12L, 13 и 14. Корень RCE кроется в системном компоненте System.

«Критическая уязвимость в System может привести к удалённому выполнению кода. При этом у атакующего необязательно должны быть повышенные права в системе», — пишет Google в уведомлении.

С выходом набора патчей под номером 2024-02-01, который в общей сложности закрывает 15 брешей, Google устранила CVE-2024-0031.

Оставшиеся 14 проблем получили высокую степень риска, они приводят к повышению прав и раскрытию информации. Девять багов затрагивают компонент Framework, оставшиеся — System.