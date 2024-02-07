Качество снимков Samsung S24 Ultra сравнили в режимах 200, 50 и 12 Мп

В одном из выпусков на YouTube-канале Techno Arena наглядно показали, как будут выглядеть снимки, сделанные на Samsung S24 Ultra в разрешении 12, 50 и 200 мегапикселей. Точно ли стоит тратиться на этот флагман ради фотографий?

Допустим, у вас Samsung Galaxy S24 Ultra. Он предлагает три режима съёмки с разным разрешением: 12, 50 и 200 МП. Какой из них лучше всего подойдёт для портретов и других сценариев?

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Techno Arena

Вывод