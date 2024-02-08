Робот Boston Dynamics освоил работу на автомобильном производстве

Робот-гуманоид Atlas от Boston Dynamics освоил работу на автомобильном производстве и теперь способен переносить некоторые части автомобилей.

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В новом видеоролике, опубликованном Boston Dynamics, показано, как робот Atlas выполняет «кинетически сложную» работу, перемещая автомобильные детали среднего веса и точно подбирает предметы. Как можно заметить на видео, у робота появился набор элементарных ручных зажимов, которые он использовал для переноски тяжелых предметов, таких как ящик для инструментов, штанги и деревянные доски.

Новые руки Atlas выглядят намного мягче. Все пальцы имеют одну общую точку поворота на ладони, а посередине пальца есть сустав. Пальцы очень длинные и могут двигаться на 360 градусов и сгибаться в обоих направлениях. Благодаря этому при захвате предметов робот не повреждает их.