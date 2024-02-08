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Робот Boston Dynamics освоил работу на автомобильном производстве

Робот-гуманоид Atlas от Boston Dynamics освоил работу на автомобильном производстве и теперь способен переносить некоторые части автомобилей.

Робот Boston Dynamics освоил работу на автомобильном производстве
© MobiDevices

В новом видеоролике, опубликованном Boston Dynamics, показано, как робот Atlas выполняет «кинетически сложную» работу, перемещая автомобильные детали среднего веса и точно подбирает предметы. Как можно заметить на видео, у робота появился набор элементарных ручных зажимов, которые он использовал для переноски тяжелых предметов, таких как ящик для инструментов, штанги и деревянные доски.

Новые руки Atlas выглядят намного мягче. Все пальцы имеют одну общую точку поворота на ладони, а посередине пальца есть сустав. Пальцы очень длинные и могут двигаться на 360 градусов и сгибаться в обоих направлениях. Благодаря этому при захвате предметов робот не повреждает их.

На видео также демонстрируется зрение Atlas с идеальным 3D-сканированием детали, которую необходимо перенести. Тем не менее, кажется, что робот уже видел стойку, которую переносил со всех сторон, либо был заранее запрограммирован данными именно для этой модели стойки автомобиля.

Наука и техника