Робот Boston Dynamics освоил работу на автомобильном производстве
Робот-гуманоид Atlas от Boston Dynamics освоил работу на автомобильном производстве и теперь способен переносить некоторые части автомобилей.
В новом видеоролике, опубликованном Boston Dynamics, показано, как робот Atlas выполняет «кинетически сложную» работу, перемещая автомобильные детали среднего веса и точно подбирает предметы. Как можно заметить на видео, у робота появился набор элементарных ручных зажимов, которые он использовал для переноски тяжелых предметов, таких как ящик для инструментов, штанги и деревянные доски.
Новые руки Atlas выглядят намного мягче. Все пальцы имеют одну общую точку поворота на ладони, а посередине пальца есть сустав. Пальцы очень длинные и могут двигаться на 360 градусов и сгибаться в обоих направлениях. Благодаря этому при захвате предметов робот не повреждает их.
На видео также демонстрируется зрение Atlas с идеальным 3D-сканированием детали, которую необходимо перенести. Тем не менее, кажется, что робот уже видел стойку, которую переносил со всех сторон, либо был заранее запрограммирован данными именно для этой модели стойки автомобиля.