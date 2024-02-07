Apple увеличила штучные продажи ноутбуков в России

Apple осталась одним из лидеров российского рынка ноутбуков. В 2023 году её доля в сегменте выросла на 1 п.п. — до 6%. При этом продажи MacBook Air и Pro увеличились в штуках более чем на 20%, сообщают «Известия».

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Так, в прошлом году в сети «М.Видео-Эльдорадо» Apple сохранила позиции по реализации ноутбуков, это связано с появлением новинок. Кроме того, бренд имеет большую базу приверженных пользователей. В МТС добавили, что доля Apple выросла, так как ритейлерам удалось наладить логистические цепочки — за счёт этого выросла конкуренция, и в конечном итоге потребитель получает более привлекательные цены.

Нарастить продажи ноутбуков удалось и другим брендам. Так, продажи ноутбуков тайваньского Asus выросли на 21%, а его доля увеличилась с 13% в 2022 году до 14%. Это второе место в РФ по этому показателю. На первом месте — MSI c 15%. Рыночные доли Lenovo, Acer и HP сократились в 2 3,5 раза, составив 9, 6 и 5% соответственно.

В целом штучные продажи ноутбуков на российском рынке в 2023 году выросли примерно на 10%, до 3,8 млн единиц, подсчитали в «М.Видео — Эльдорадо». Драйверами прошлого года можно также назвать отложенный спрос и рост популярности производительных игровых моделей.