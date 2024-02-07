Realme 12 Pro+ выйдет в версии с прозрачным корпусом

Realme готовит к выпуску новую версию своего смартфона Realme 12 Pro+ с прозрачным задним корпусом, напоминающим дизайн Nothing Phone (2).

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Об этом сообщил генеральный директор европейского подразделения компании Фрэнсис Вонг, поделившись изображением новинки. Ожидается, что девайс поступит в продажу в ограниченном количестве.

Realme 12 Pro+ был представлен на прошлой неделе вместе с моделью Realme 12 Pro. Оба телефона оснащены изогнутыми 6.7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и аккумуляторами на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.