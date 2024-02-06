Появился простой способ сломать Windows

Китайский видеоблогер, выступающий в сети под ником Love Comparison, выяснил, что Windows 11 выходит из строя, если на ПК выставить дату 1 января 10 000 года. Об этом сообщает издание MyDrivers.

Настройки Windows 11 не позволяют установить указанную дату через пользовательский интерфейс. Максимум, который им предусмотрен, 31 декабря 2099 года. Командная строка позволяет преодолеть этот лимит, но с ее помощью нельзя выйти за предел 31 декабря 8906 года.

Столкнувшись с данными ограничениями, Love Comparison решил для проведения своего эксперимента использовать редактор значения загрузчика BCDedit. Он позволил блогеру установить дату в системе 31 декабря 9999 года, а время 23:59.

Спустя минуту после загрузки Windows дата сменилась 1 января 10 000 года. После этого операционная система начала сбоить: все настройки сбросились до заводских, а программы стали открываться значительно дольше. Со временем Windows и вовсе перестала выполнять команды блогера. Исправить проблему не смогла даже перезагрузка ПК.

Как пишет MyDrivers, похоже, единственным способом откатить дату является полная переустановка Windows.