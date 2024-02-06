Найденный "Чанъэ-5" лунный минерал возник в результате падения астероида

Китайские планетологи обнаружили, что образцы нового лунного минерала чанъэита, доставленные на Землю миссией "Чанъэ-5", образовались в кратере Аристарх в результате падения на Луну достаточно крупного астероида. Об этом сообщила пресс-служба Американского физического института со ссылкой на статью в научном журнале Matter and Radiation at Extremes.

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"Миссия "Чанъэ-5" доставила на Землю первые со времен советской "Луны-24" образцы лунных пород, среди которых есть и фрагменты ранее неизвестного минерала чанъэита, а также причудливые комбинации нескольких кремниевых минералов. Проведенный учеными анализ показывает, что вероятным источником и чанъэита, и этих кремниевых минералов является кратер Аристарх", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа китайских планетологов под руководством профессора Геохимического института Китайской академии наук в Гуйяне (Китай) Ду Вэй при изучении структуры и физических свойств образцов чанъэита, а также других доставленных на Землю фрагментов лунных пород. Они содержат в себе два кремниевых минерала, стишовит и сейфертит, похожих по составу на обычный кварц, но отличающихся от него структурой.

Как объясняют ученые, соседство этих минералов, а также присутствие чанъэита указывает на то, что собранная "Чанъэ-5" лунная материя возникла при очень больших температурах и давлениях, которые в прошлом считались невозможными.

Китайские ученые выяснили, что подобные условия могли возникнуть на Луне при падении достаточно крупного астероида.

"Проведенный анализ показал, что образцы этих минералов сформировались при давлении в 11-40 гигапаскаль, которое возникло в ходе столкновения длиной в 0,1-1 секунду. Эти данные и расчеты ударной волны показывают, что кристаллы возникли в кратере, чей диаметр составляет порядка трех десятков километров. В окрестностях точки посадки "Чанъэ-5" есть четыре подобных выемки", - говорится в сообщении.

Последующий анализ возраста и свойств этих кратеров показал, что самым вероятным источником всех этих минералов является кратер Аристарх, который, предположительно, возник на поверхности Луны относительно недавно, не более миллиарда лет назад. Последующее изучение этой формы лунного рельефа поможет понять, как и когда возникли эти необычные минералы, подытожили планетологи.

О миссии "Чанъэ-5"

В ноябре 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунной горной породы для изучения специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы.