В России стартовали продажи смартфона Honor X8b

В российских сетях электроники и на маркетплейсах появился бюджетный смартфон Honor X8b, представленный в середине декабря.

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Цена версии с объёмом памяти 128 ГБ составляет 21 999 рублей, в то время как Honor X8b на 256 ГБ обойдётся в 24 999 рублей. Смартфон доступен в трёх цветах — чёрном, серебряном и зелёном.