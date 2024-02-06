Расшифрован обугленный свиток из пригорода Помпей

Трое исследователей при помощи искусственного интеллекта сумели частично расшифровать обугленный свиток возрастом около 2000 лет, который сильно обгорел во время извержения Везувия. Он был найден в разрушенном извержением Геркулануме, пригороде Помпей, причем над его расшифровкой ученые бились более двух столетий.

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Как сообщает Phys.org, исследование было проведено в рамках конкурса Vesuvius Challenge. Он был объявлен с целью использования возможностей нейросетей для расшифровки обгоревших документов. Интересно, что за свой труд трио исследователей получит неплохой денежный приз в размере 700 тысяч долларов.

Всего известно около 800 свитков Геркуланума, города, который был разрушен в 79 году нашей эры вместе с Помпеями. Эти греческие свитки обуглились во время извержения вулкана, после чего затвердели. Они хранятся в Институте Франции в Париже и Национальной библиотеке Неаполя. Реликвии сильно повреждены, при попытках их развернуть они начинают рассыпаться. Вот уже около 250 лет ученые пытаются, но не могут расшифровать древние тексты.

Однако в рамках нового исследования были применены современные технологии. В частности, четыре свитка прошли компьютерную томографию, каждый из них был выдан определенной группе исследователей. Удача улыбнулась трио ученых, которые использовали искусственный интеллект, чтобы отличить чернила от папируса. Нейросеть сумела обнаружить нечитаемые невооруженным глазом греческие буквы. Изначально стояла задача расшифровать четыре отрывка длиной не менее 140 символов, из которых можно было бы восстановить не менее 85 процентов символов.

В прошлом году было расшифровано первое слово, оказавшееся греческим и означающее "пурпурный". С тех пор удалось расшифровать около пяти процентов текста. Этого хватило, чтобы установить предполагаемого автора, которым, вероятно, был эпикурейский философ Филодем. Сообщается, что в тексте он писал "о музыке, еде и о том, как наслаждаться радостями жизни".