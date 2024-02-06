Идентифицирован объект, упавший с неба недалеко от Берлина

Институт SETI официально классифицировал небесный объект, который упал недалеко от Берлина 21 января 2024 года. Проведенное расследование и исследование показало, что это был метеорит из редкой группы под названием "обриты".

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Как сообщает Phys.org, в Германии 21 января 2024 года многие наблюдали в небе светящийся объект, который упал недалеко от Берлина. Этот объект затем разыскивали волонтеры. Изначально предполагалось, что это был метеорит, его обломки и искали добровольцы, в основном студенты.

"Эти куски было очень трудно найти, потому что издалека они похожи на другие камни на Земле, - говорит астроном Института SETI доктор Питер Дженнискенс. - Но если разглядывать их вблизи, то они не очень похожи на земные камни".

Волонтеры тщательно обследовали окрестности Берлина и вскоре нашли первый, довольно крупный фрагмент метеорита недалеко от деревни Риббек. Образец был доставлен в музей и исследован в лабораторных условиях. В результате ученые отнесли его к "обритам", редко встречающейся группе метеоритов.

Обриты получили свое название в честь "Обре", небольшого метеорита, который упал недалеко от французского города Ньона в 1836 году. Они имеют магматическое происхождение, что отличает их от примитивных ахондритов. Как правило, обриты бывают светлого цвета, они покрыты коричневатой плавленой корочкой.

Именно такие образцы и были собраны в поле у деревни Риббек. Вслед за первым волонтеры обнаружили еще несколько небесных камней. Анализ показал, что все они представляют собой фрагменты небольшого астероида, получившего название 2024 BX1 и впервые обнаруженного с помощью телескопа обсерватории Конколи в Венгрии астрономом Кристианом Сарнецки.

Движение этого астроида отслеживалось астрономами в режиме реального времени, поэтому яркий огненный шар в небе над Германией был заснят на видео. Кстати, это всего лишь четвертый случай визуального сопровождения небольшого астероида. Предыдущие были зафиксированы в Судане в 2008 году, в Ботсване в 2018 году и во Франции в 2023 году.

Идентификация берлинского астероида была проведена с помощью электронно-лучевого микрозонда, который позволил определить его минералогический и химический состав. Оказалось, что метеориты с аналогичным составом имеются в музейных коллекциях, поэтому классификация не заняла много времени.